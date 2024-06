Peste 50°C la Roma, înregistrate într-o filmare cu o cameră termică cu infraroşu. Incendiu de pădure lângă capitală

Italia este afectată de anticiclonul african ”Minos”, care provoacă un val de căldură cu temperaturi mult peste media istorică.

În imaginile difuzate de către Greenpeace Italia, filmate joi, apar obiective turistice ca Colosseumul, Piaţa Sfântul Petru de la vatican sau Gara Termini. Toate aceste zone turistice din capitala italiană sunt afectate din plin de canicula din oraş.

Camera termică cu infraroşu a înregistrat în principala gară din Roma temperaturi de peste 50°C.

Per verificare la situazione relativa al picco di calore che sta interessando in questi giorni ampie parti del nostro Paese, i volontari di Greenpeace Italia hanno effettuato un monitoraggio per le strade di Roma, realizzando immagini foto e video grazie a una termocamera a… pic.twitter.com/sCSCclowCD