O furtună violentă a distrus faţada de sticlă a unui aeroport din sudul Yemenului | VIDEO

Cel puţin patru copii se numără printre cele şase persoane rănite după ce faţada de sticlă a unui terminal al aeroportului din Aden s-a prăbuşit din cauza unei furtuni luni dimineaţa devreme, a declarat un responsabil al aeroportului sub rezerva anonimatului, informează AFP, citată de Agerpres.

Eight people were injured at Adena Airport in Yemen because of the strongest storm. Due to the impact of the element, the facade of the building collapsed. The wind also damaged several aircraft, report media.

It is terrible.???? pic.twitter.com/51WRx4hKFm