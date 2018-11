O fetiță, ținta ironiilor în avion. Ce a făcut un angajat când a aflat că o cheamă „Abcde”

Astfel, reprezentantul companiei ar fi umilit-o pe copilă, atunci când a aflat că numele acesteia este „Abcde”.

Incidentul a avut loc în comitatul Orange din California, pe Aeroportul John Wayne. Când un angajat al companiei aeriene a aflat numele fetiței de 5 ani, a început să râdă, informează AP News.

Mai mult, Traci Redford, mama acesteia, îl acuză pe angajatul de la poarta de îmbarcare că a postat o fotografie cu biletul de avion pe o rețea de socialzare.

Potrivit sursei citate, numele fetiței se scrie „Abcde”, însă se pronunță „Abside” sau „Ab-city”.

5-year-old Abcde Redford pronounces her name "ab-city." A Southwest Airlines gate agent is accused of mocking her name. https://t.co/eahLNDzysn pic.twitter.com/gzWZUKFuDQ