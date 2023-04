„Am simțit cum sufletul îmi părăsește corpul”. O fetiță de șapte luni a murit subit în timpul unui somn liniștit

Cei doi părinți din Mackay, Australia, sunt devastați după ce fiica lor în vârstă de șapte luni a fost găsită moartă în pătuțul ei, în timpul somnului de prânz.

Fiica lui Lauren și Wes Pollock, Layne, care s-a născut pe 1 septembrie, a fost așezată în pătuțul ei pentru somnul obișnuit de prânz, în ziua de Paște, pe 9 aprilie.

15 minute mai târziu, Lauren și-a verificat fiica, dar a găsit-o în pat fără suflare.

„Am simțit cum sufletul îmi părăsește corpul. Trăiam cel mai rău coșmar al meu”, și-a povestit Lauren, mama copilei, drama prin care trece, pentru Daily Mercury.

„Era cel mai fericit bebeluș. Cel mai bun copil pe care l-ai putea cere vreodată”, a mai scris mama printre lacrimi.

Ea a spus că fiica ei era foarte bine și că nu înțelege ce s-a putut întâmpla cu ea.

După pierderea fiicei lor, Lauren a vorbit pe rețelele sociale despre drama prin care trece familia. Sute de oameni au transmis mesaje, impresionați de durerea părinților.

Copilul mai mare al cuplului, Wyatt, care are doi ani, este extrem de marcat de pierderea surorii sale.

Lauren a povestit că Wyatt era îndrăgostit de surioara lui și era mereu amuzat cum cea mică încerca să țină mereu pasul cu frățiorul mai mare.

„El o înăbușea cu sărutări și îmbrățișări... iar ea îi zâmbea tot timpul”, a mai povestit mama.

