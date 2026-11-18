În urma seismului, au fost înregistrate nouă apeluri la 112, iar echipajele de intervenție au fost trimise în teren pentru a verifica eventualele pagube și pentru a acorda ajutor persoanelor afectate.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în județul Galați au fost înregistrate mai multe apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență. O persoană a fost rănită după ce s-a lovit la cap în timp ce se îndrepta spre ușa exterioară, iar alte persoane au suferit atacuri de panică.

De asemenea, în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie a fost rănită după ce peste ea au căzut elemente de mobilier.

În total, au fost înregistrate nouă apeluri la 112. Șapte ambulanțe au fost trimise pentru a acorda asistență persoanelor afectate. Șase dintre acestea au fost transportate la spital, în timp ce mama unui copil rănit a refuzat transportul acestuia la unitatea medicală. Pentru alte două apeluri, operatorii au oferit sfaturi pentru calmarea persoanelor care au solicitat ajutor.

Echipajele au verificat clădirile din mai multe județe

Echipele operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență au desfășurat misiuni de recunoaștere în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în municipiul București.

Verificările s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale. În paralel, au fost organizate patrule post-seism, cu opt echipaje, în zone urbane și rurale în care există clădiri înalte, construcții industriale sau tehnologice, monumente istorice și clădiri emblematice.

Echipajele operative continuă să monitorizeze situația și sunt pregătite să intervină dacă va fi necesar.

Autoritățile recomandă populației să își păstreze calmul

Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție specifice în cazul unui cutremur. De asemenea, populația este avertizată că după producerea unui seism pot apărea replici.

Informații despre modul de comportare înainte, în timpul și după un cutremur sunt disponibile pe platforma națională fiipregatit.ro, destinată pregătirii populației pentru situații de urgență.