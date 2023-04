„Mi-am cumpărat 10 Bugatti noi”. Mesajul lui Andrew Tate după ce autoritățile i-au ridicat mașinile de lux. VIDEO

Controversatul influencer a publicat un videoclip în care apare doar într-o pereche de pantaloni scurți, în timp ce se plimbă pe o trotinetă electrică Bugatti.

„Mi-au percheziţionat casa şi mi-au luat toate maşinile, aşa că mi-am cumpărat 10 Bugatti noi”, a scris, ironic, Andrew Tate pe contul său de Twitter.

They raided my house and took all my cars so I bought 10 new Bugattis. pic.twitter.com/R0HWRtfnHJ