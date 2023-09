O fată de 15 ani a fost înjunghiată mortal în drum spre școală. Ce a fost găsit la locul crimei. „Citește asta după...”

O adolescentă de 15 ani a fost înjunghiată mortal în drum spre școală în Croydon, sudul Londrei, la ora 8:30, miercuri, 27 septembrie, iar o fotografie arată cum anchetatorii de la locul crimei scot o scrisoare dintr-un sac de probe, relatează Mirror, conform Daily Star.

O parte din scrisoare este lizibilă: „Te iubesc atât de mult și nu am întâlnit niciodată pe cineva cu un zâmbet mai bun și cu ochi mai buni decât cei pe care îi ai tu, fată specială”.

De asemenea, pe plic este scris ceea ce pare a fi o instrucțiune care spune: „Citește asta după biletul maro”.

Nu se știe cine a scris biletul.

Ofițerii au depistat și arestat un băiat de 17 ani în legătură cu incidentul.

Forțele de ordine cred că este posibil ca tânărul să o știe pe victimă.

Numeroase rapoarte au susținut că un adolescent a încercat să ofere flori unei fete într-un autobuz, iar aceasta a refuzat, înainte de oribilul atac cu cuțitul, dar nu este clar care fată a fost ucisă.

Un șofer de autobuz și un trecător au încercat cu disperare să o salveze pe adolescenta aflată pe trotuar.

Eliyanna Andam, who tragically lost her life in a Croydon stabbing yesterday, is reported to have died while attempting to defend her friend. The incident occurred on their way to school when her ex pulled out a foot-long machete.

