Un cuplu din SUA a fost plasat în arest la domiciliu după ce a refuzat carantina

O familie din statul american Kentucky a fost plasată în arest la domiciliu pentru că a refuzat să semneze o serie de documente privind carantina la domiciliu, potrivit ABC News.

Totul a început în urmă cu două săptămâni, Elizabeth Linscott vrut să meargă în vizită la mama femeii. Ca să nu o pună în pericol a decis să se testeze pentru Covid-19 înainte, însă rezultatul a ieșit pozitiv.

Autoritățile i-au cerut femeii să semneze o serie de documente care prevedeau verificări zilnice și îi impuneau să nu părăsească locuința, cu excepția urgențelor medicale, caz în care trebuia să informeze în prealabil departamentul de sănătate.

Femeia a primit actele pe email, însă a refuzat să le semneze.

„Nu am fost de acord, deoarece știam că în cazul în care semnam și aveam o urgență, m-ar fi tras la răspundere pentru că nu am sunat. Le-am spus că nu am o problemă cu autocarantinarea, dar dacă trebuie să ies din casă ca să cumpăr ceva, în caz de urgență, o să fac asta fără să vă cer voie”, a declarat tânăra.

Elizabeth a fost sunată apoi de reprezentanții departamentului de sănătate, care voiu să afle de ce nu a semnat documentele, însă tânăra s-a enervat și a închis telefonul. Ulterior ea a primit un mesaj prin care era informată că se vor impune măsuri legale împotriva ei.

La câteva zile dinstanță, ea s-a trezit cu poliția la ușă. Aceștiai-au spus că au trei decizii judecătorești îi obligă să poarte brățări electronice, pentru că a refuzat carantina.

Acum, femeia, soțul ei, cât și fiica lor nu au voie să se îndepărteze la mai mult de 70 de metri de casă.