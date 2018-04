O camionetă a intrat în mulțime în Toronto. Doi morți și opt răniți

Twitter

O camionetă a intrat în pietoni, pe o stradă din orașul canadian Toronto.

ORA 21:40 Un martor a povestit pentru Sky News că șoferul mergea cu peste 100 km/h și la un moment dat a tras dreapta de volan și a intrat în pietoni.

ORA 21:30 Jurnalistul Jeremy Cohn, prezent la fața locului, anunță că a văzut mai multe cadavre acoperite pe trotuar.

Duba care a intrat în oameni părea total scăpată de sub control, adaugă acesta.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) April 23, 2018

ORA 21:25 Potrivit Reuters, șoferul a fost reținut. Nu se cunoaște cine este sau din ce motiv a provocat accidentul.

Video of the possible suspect being arrested by police in Toronto. pic.twitter.com/n6X3ObVjwE — UncleSam12712 (@UncleSam15715) April 23, 2018

ORA 21:15 Un nou bilanț dat publicității anunță 2 morți și 8 răniți în acest moment.

ORA 21:00 Potrivit Poliției, au fost rănite între 8 și 10 persoane, însă nu se știe momentan cât de grav.

Populația a fost sfătuită să evite locul în care a avut loc accidentul.

Toronto police say at least 10 people run over by a van. Details of incident to come out yet pic.twitter.com/5AO9IalZtN — Press TV (@PressTV) April 23, 2018

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise la fața locului.

Polițiștii îl caută pe șoferul dubei, care a fugit după accident.

More: Toronto subway service shut down after report that a van struck a number of people at Yonge Street and Finch Avenue East. No service on Line 1, between Sheppard and Finch Stations, and no shuttle buses at the moment. Yonge Street SB shut as well in area. (Photo by Jon Tam) pic.twitter.com/kwtacY7A0u — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 23, 2018

A van struck multiple pedestrians on a busy street in Toronto, police say https://t.co/R2kMMJueIP pic.twitter.com/IeVIQec8QO — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 23, 2018

