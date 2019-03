O comisie administrativă a respins cererea Elenei Udrea pentru azil politic în Costa Rica

Cererea Elenei Udrea prin care solicita azilul politic în Costa Rica a fost respins, miercuri, de o comisie administrativă, avocatul acesteia, Veronel Rădulescu, spunând că decizia va fi contestată în instanţă.

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat, miercuri, pentru News.ro, că o comisie administrativă de imigrări a respins cererea Elenei Udrea de acordare a azilului politic în Costa Rica.

Apărătorul fostului ministru a precizat că această decizie nu este definitivă şi va fi atacată în instanţă.

Astfel, cererea de azil politic a Elenei Udrea va fi analizată de judecători în următoarea perioadă.

ICCJ a suspendat, în decembrie 2018, executarea pedepsei în cazul Elenei Udrea, în dosarul "Gala Bute", în care a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu.

Decizia a fost consecinţa hotărârii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecători de la instanţa supremă a fost declarată nelegală.

Udrea a fost eliberată din închisoarea din Costa Rica, unde se afla din 3 octombrie, în 25 decembrie 2018. Ea a precizat că nu va veni în România, procedurile privind obţinerea statutului de azilant fiind în plină desfăşurare.

”Eu nu am plecat din România pentru că voiam să călătoresc prin lume, ci pentru că era evident şi acum e evident, cu tot ce s-a întâmplat, cu această decizie a Curţii Constituţională care a desfiinţat atâtea hotărâri ale ÎCCJ, printre care şi a mea şi a Alinei Bica. E clar că am avut dreptate şi că am fost ţintele unui abuz în ţara noastră. Vom vedea ce se întâmplă, depinde foarte mult de ce se întâmplă şi în România”, a spus atunci Udrea.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer