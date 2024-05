O clădire în construcție s-a prăbușit în Africa de Sud. O persoană a murit şi 47 de muncitori sunt prinşi sub dărâmături

”O echipă de lucrări de aproximativ 70 de persoane se afla pe şantier la momentul surpării” acestui imobil în construcţie, a anunţat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a municipalităţii, Chantel Edwards.

Douăzeci şi două dintre aceste persoane au fost spitalizate, a anunţat ea, fără să ofere informaţii despre celalete 48 de persoane, care se aflau sub dărâmături.

Following the collapse of a multi-storey building under construction in Victoria Street this afternoon, Disaster Service teams from George… pic.twitter.com/whsx8xW9ik

Un purtător de cuvânt al ONG-ului Gift of the Givers, Mario Ferreira, prezent la faţa locului, a declarat AFP că salvatori au ”comunicat cu unele persoane aflate sub dărâmături”.

Clădirea cu cinci etaje şi o parcare subterană s-a surpat luni după-amiaza din motive necunoscute imediat.

Emergency services are moving in and out of the scene. Victoria Street in the vicinity of the collapsed building has been cordoned off. Officials say they can't divulge more information at this stage. #sabcnews pic.twitter.com/mbOVBXuB8w