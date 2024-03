45 de oameni au murit în Africa de Sud, după ce autobuzul în care se aflau a căzut de pe un pod de la 50 de metri înălţime

”Accidentul, implicând un autobuz de transport de pasageri din Botswana, la Moria (nord), s-a soldat cu cel puţin 45 de morţi şi un rănit grav”, anunţă într-un comunicat Ministerul Transporturilor, potrivit News.ro, care citează AFP.

”Şoferul a pierdut controlulu vehiculului şi a lovit bariere de securitate pe pod. Autobuzul a trecut peste pod şi a lovit solul, unde a luat foc”, precizează ministerul.

În autobuz se aflau 46 de persoane, inclusiv şoferul

O singură persoană - un copil în vârstă de opt ani - a supravieţuit, potrivit Departamentului provincial al Transporturilor.

Copilul a fost transportat la spital.

BREAKING: Bus plunged off a bridge into a ravine and caught fire in South Africa, killing 45 of the 46 church-goers, 8-year-old child is the only survivor pic.twitter.com/Itkb4JKueW