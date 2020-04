O britanică în vârstă de 106 ani s-a vindecat de Covid-19

Centenara ”este considerată drept pacienta cea mai în vârstă care a învins virusul” din ţara sa, potrivit serviciilor de sănătate de la Birmingham.

Întrebată la spital dacă se consideră ”norocoasă”, ea confirmă şi spune că abia aşteaptă să-şi revadă familia.

Potrivit nepotului său Alex Jones, citat într-un comunicat, Connie Titchen, căreia îi plăcea, când era mai tânără, să danseze, să meargă cu bicicleta, să joace golf şi un fast-food din când în când, îşi datorează longevitatea faptului că este ”activă fizic şi foarte independentă”.

Povestea sa aduce o rară veste bună în Regatul Unit, unde bilanţul epidemiei noului coronavirus se apropie de 13.000 de morţi - un bilanţ care nu include decesele din azilurile de bătrâni, în care situaţia este îngrijorătoare.

This 106-year-old great-grandmother, Connie Titchen, who is believed to be the UK's oldest patient to recover from coronavirus, has been discharged from hospital.

