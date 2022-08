Seceta a scos la iveală o bombă de 450 de kg care zăcea în Râul Po din Italia. Mii de locuitori din zonă au fost evacuați

Bomba de 450 de kilograme a fost descoperită în Râul Po, lângă Mantua, la aproximativ 160 de kilometri sud-est de Milano, a informat agenţia de presă ANSA.

Proiectilul a ieșit la iveală din cauza secetei, potrivit Reuters.

Potrivit ANSA, specialiştii armatei au scos detonatorul din bombă înainte de a muta dispozitivul într-o peşteră aflată la aproximativ 45 de kilometri, unde a fost detonată într-un mod controlat.

Aproximativ 3.000 de locuitori au fost evacuaţi din zona unde a fost descoperită bomba. Ei au început să se întoarcă la casele lor după-amiază.

The drought-stricken waters of Italy's River Po are running so low that they revealed a previously submerged World War Two bomb https://t.co/6P5xQeSXlV pic.twitter.com/HcaP76aqLl