Video. Aeronavă comercială interceptată de un avion de vânătoare după ce s-a dat o alarmă cu bombă la bord

Adolescentul a fost arestat după ce zborul Gatwick către Menorca a aterizat. Tânărul mergea împreună cu prietenii pe insula de vacanță din Marea Mediterană pentru o sărbătoare.

Alarma a fost dată în timp ce avionul easyJet era aproape de aterizare chiar înainte de ora 17:00 duminică.

Imaginile video au arătat cum aeronava a fost escortată de un avion de luptă F18 al Forțelor Aeriene Spaniole înainte de a ajunge la destinație.

@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x