Potrivit anchetatorilor, tânăra trimitea prin poştă droguri care conţineau „doze letale de metadonă" către soldaţi cu care luase legătura pe Telegram, la instrucţiunile FSB, serviciul de informaţii rus, scrie News.ro.

Adolescenta trimitea droguri la instrucțiunile Rusiei

„Urmând instrucţiunile unui supraveghetor rus, ea împacheta droguri şi le trimitea prin poştă, indicând informaţii false despre expeditor", a precizat poliţia pe reţelele sociale.

„I s-au promis cel puţin 5.000 de hrivne pentru asta", adică aproximativ 100 de euro, adaugă comunicatul.

Militarii vizaţi erau apoi încurajaţi să consume aceste substanţe în faţa unei camere de filmat. Doi dintre ei au murit în regiunea Jîtomîr, aflată la vest de Kiev, potrivit poliţiei, care afirmă, de asemenea, că a împiedicat moartea altor patru soldaţi.

Doi militari au murit, iar alți patru au fost salvați

Arestată în aceeaşi regiune, tânăra riscă până la 15 ani de închisoare pentru complicitate la omor cu premeditare în cadrul unei bande organizate şi trafic de substanţe ilicite.

„Nu acceptaţi medicamente sau alte substanţe, nici mâncare sau băuturi de provenienţă îndoielnică, de la persoane pe care nu le cunoaşteţi bine", a îndemnat poliţia.

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, serviciile ucrainene afirmă că au deschis mii de anchete pentru colaborare cu inamicul şi anunţă în mod regulat arestarea persoanelor suspectate că lucrează pentru Rusia. În 2023, Kievul a acuzat Moscova că a otrăvit-o pe soţia lui Kirilo Budanov, pe atunci şef al serviciului de informaţii al armatei ucrainene şi astăzi consilier al preşedintelui.