Doi tineri sunt suspectați că ar fi controlat de la distanță un robot pentru a hărțui sexual o adolescentă de 16 ani, în timp ce filmau întreaga scenă și ar fi transmis-o în direct pe rețelele sociale, scrie CTV News.

Potrivit unui comunicat al Poliției din Köln, incidentul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 23:45, în fața unui restaurant de tip fast-food din centrul orașului.

Tânăra, în vârstă de 16 ani, se afla în compania a două prietene, de 17 și, respectiv, 18 ani, când un robot de 1,20 metri s-ar fi apropiat de ea din spate. Dispozitivul ar fi atins-o în zona feselor și ar fi executat în mod repetat mișcări cu tentă sexuală.

Doi suspecți ar fi controlat robotul de la distanță

Anchetatorii îi suspectează pe proprietarul dispozitivului, un adolescent de 16 ani din Wegberg, și pe un însoțitor al acestuia, în vârstă de 19 ani, că ar fi dirijat intenționat mișcările robotului. Potrivit suspiciunilor, cei doi ar fi filmat scena, ar fi transmis imaginile în direct pe rețelele sociale și ar fi comentat ceea ce se întâmpla.

Polițiștii au reușit ulterior să-i identifice pe cei doi suspecți și să recupereze robotul. Dispozitivul fusese pus în portbagajul unui autoturism Volkswagen de către proprietarul său, înainte de intervenția agenților.

Autoritățile au confiscat robotul și telefoanele mobile ale celor doi, pentru a putea analiza probele și a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția criminalistică verifică modul de funcționare al dispozitivului și dacă mișcările acestuia au fost controlate intenționat de la distanță.

Cazul este cercetat în Germania sub suspiciunea de insultă cu caracter sexual, potrivit încadrării juridice menționate de autorități. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, acuzațiile formulate împotriva celor doi rămân la nivel de suspiciune.