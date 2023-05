NYT: Atacul cu drone asupra Kremlinului, operațiune a trupelor speciale ucrainene, fără acordul lui Zelenski FOTO & VIDEO

Oficiali americani au declarat pentru The New York Times că atacul cu drone asupra Kremlinului, de la începutul lunii mai, a fost probabil efectuat de unități militare speciale sau de informații ale Ucrainei, scrie Business Insider.

Serviciile de spionaj nu au găsit însă dovezi concludente ale implicării Kievului.

Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb