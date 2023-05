ISW: Probabil Rusia a organizat atacul cu drone asupra Kremlinului

Rusia a acuzat Ucraina că încercat să atace cu drone Kremlinul în noaptea de marți spre miercuri. Imaginile de pe rețelele de socializare arată o dronă detonând lângă un catarg de pe partea superioară a clădirii Palatului Senatului Kremlinului din Moscova, în timp ce două persoane neidentificate urcau pe cupola clădirii.

Moscova a acuzat Ucraina că a orchestrat „un atac terorist planificat” cu intenția de a-l asasina pe președintele rus Vladimir Putin și a clarificat că Putin nu se afla la Kremlin în momentul atacului și, prin urmare, a fost nevătămat.

Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb