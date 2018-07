”Nu am mai văzut așa ceva”. Australienii au rămas cu mașinile împotmolite în asfaltul topit. FOTO

Drumul Malanda Millaa Millaa din regiunea Atherton Tablelands, situată la sud de localitatea Cairns din nordul îndepărtat al statului Queensland, s-a ''topit'' marţi, determinând Ministerul Transporturilor să închidă sectorul de drum afectat şi să ia măsuri urgente pentru repararea acestuia.

Autorităţile locale au oferit despăgubiri şoferilor ale căror vehicule au fost avariate, precizând că este vorba despre 60 de conducători auto care au dreptul la aceste sume compensatorii.

It must be hot in #Newbury today. The road’s melting. #sinkhole pic.twitter.com/aZcXDuW913