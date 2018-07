Pacienți din SUA, Australia și Europa vin să se trateze la centrele balneare de pe litoral

Pe litoralul românesc au apărut tot mai multe centre balneare cu terapii pe bază de nămol sau apă sărată, în care s-au investit milioane de euro.

Cele mai multe sunt construite lângă hoteluri din Eforie, Techirgiol, Mangalia şi Mamaia. Un sejur de două săptămâni depăşeşte lejer o mie de euro, însă pentru cei care nu dispun de această sumă există şi variante mai ieftine. De pildă, la Băile Reci din Eforie Sud, biletul de intrare este 20 de lei pe zi.

În cea mai mare bază privată de tratament balnear din Techirghiol, numai în ultimul an s-au făcut investiţii de aproape un milion de euro. Aici există 112 locuri de cazare, dar toate sunt rezervate cu mult timp înainte.

Femeie: „Programarea pentru această bază mi-am făcut-o acum doi ani, iar acum am făcut deja programare pentru următorii doi ani.”

Reporter: „La ce sumă ajunge?”

Femeie: „Ţinând cont că plăteşte şi casa de asigurări, până în 30 de milioane."



Cristian a avut un accident, în urma căruia şi-a rupt un picior. Între timp, au apărut şi alte afecţiuni şi de atunci merge la tratament. Nu ratează împachetările cu nămol sau băile în apă sărată.

Cristian Ion, pacient: „Am ajuns de 5 ori venind din Noua Zeelandă via Thailanda şi vin în fiecare iunie. De cinci ani am învăţat româneşte, că nu mai ştiam, am plecat în '75."

Un sejur de două săptămâni, în care pacientul beneficiază de cazare, masă şi tratament costă până-n 3.000 de lei, în funcţie de terapiile alese.

Septimiu Borceanu, manager: „Avem pacienţi din ţară, dar şi din diferite continente: America, Europa, Australia. Avem un grad de ocupare foarte mare. Lista de rezervări este până în 2020, iar lista de aşteptare cuprinde doar pe anul acesta aproape 8.000 de persoane."

Nămolul de la Techirghiol este „ambasadorul" turismului balnear din România. De aici pleacă anual 2.400 de tone către toate centrele SPA din ţară. Potrivit specialiştilor, are proprietăţi curative pentru mai bine de 30 de afecţiuni.

În Eforie, astfel de tratamente se pot face şi într-un hotel de 4 stele. Aici o vacanţă de 10 zile depăşeşte o mie de euro de persoană. Proprietarii au investit aproape 2 milioane de euro într-o piscină olimpică plină cu apă sărată.

Mihaela Cucu, director medical: „Nămolul este colectat din lacul Techirghiol, apa din piscinele noastre este adusă din lac şi toate reziduurile se întorc în lac, pentru a menţine ecosistemul."

În Eforie Sud sunt cele mai mici preţuri. Pe plajăa „Băile Reci" de pe malul lacului Techirghiol se intra fără rezervare şi încap 150 de persoane.

Ioana Costache, administrator: „Oferim şezlong, umbrelă, nămol, o cafea, apă sau bere în preţul de 20 de lei."

Centre balneare există şi în Mamaia, Neptun sau Mangalia, unde s-au făcut investiţii majore.

