România, folosită într-un fake news. Un video cu soldați americani în țara noastră pretinde că ei sunt în Israel. VIDEO

De fapt, videoclipul arată soldaţi americani aterizând în România în iunie 2022 la baza de la Mihail Kogălniceanu.

„Se întâmplă acum: Mii de puşcaşi marini americani tocmai au aterizat în Israel. WW3. Alertă maximă", se arată în postările care distribuie videoclipul datat pe platforma X. Capturi de ecran din videoclip au fost, de asemenea, partajate pe Facebook şi TikTok ca arătând o scenă din Israel.

???? #BREAKING_NEWS

Happening Now: Thousands of U.S. Marines have just landed in Israel. ⚠️

???? World War 3 High Alert ????#Gaza_Genocide #Gaza_under_attack #Israel pic.twitter.com/1nYqWt5Q5I