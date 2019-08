Al doilea atac armat în SUA în 24 de ore. Multiple morți în Dayton, Ohio

10 persoane ar fi fost împușcate mortal, deși nu există încă un bilanț oficial, informează whio.com care vorbește și de multiple persoane rănite. Un purtător de cuvânt al Miami Valley Hospital a declarat, pentru NBC News, că unitatea medicală a primit în acest moment 16 victime.



#UPDATE: Sources are telling us as many as 10 people have been killed and an unknown number of people have been wounded in the Oregon District shooting. @DaytonPolice tell us they are working on a statement to be delivered soon https://t.co/9lCxCXBAhM pic.twitter.com/nl5ybEfO9W