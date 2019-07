Atac armat cu 12 victime, la o petrecere din New York. Doi bărbați sunt căutați de poliție

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 23:00 la evenimentul anual de două zile „Old Timers Day” pentru persoanele în vârstă. Petrecerea era pe final iar cele câteva mii de persoane care au participat se îndreptau spre case, informează New York Post, citat de News.ro.

#BREAKING : New York - At least 7 people have been injured in a shooting incident in a Brooklyn playground at New Lots Avenue in Brownsville. #NYC #Brooklyn

Video : Citizen NYCpic.twitter.com/FONJWyzg1Q