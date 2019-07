Femeie salvată miraculos în masacrul de la festivalul din California, datorită sutienului

Un festival culinar dedicat usturoiului, ţinut într-un oraş din California, s-a transformat într-o adevărată tragedie. Cel puţin 3 persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 6 ani, după ce un bărbat a început din senin să tragă.

Autorităţile au declanşat imediat o amplă operaţiune atât la sol cât şi în aer pentru a-l prinde pe atacator. În final, l-au împuşcat. Poliţiştii cred că acesta a avut cel puţin un complice.

Agresorul, care potrivit martorilor avea între 30 și 40 de ani, a venit pregătit să provoace un adevărat masacru. Purta o vestă antiglonţ şi a început să tragă la întâmplare în oamenii veniţi să se distreze. În doar câteva secunde după ce primele victime au căzut secerate, totul s-a transformat în haos, iar oamenii au început să fugă îngroziţi pentru a se adăposti de gloanţe.

„Când am auzit primul foc de armă am crezut că sunt artificii. Apoi l-am văzut pe atacator şi am început să fugim”, spune o femeie

O tânără a scăpat miraculos de un glonţ - datorită bustierei pe care o purta. “Sutienul meu a oprit glonţul. Mulţumesc lui Dumnezeu că a fost din material gros şi m-a salvat. Nu mai poţi să ieşi în oraş să te distrezi fără să te gândeşti că cineva are o armă şi va trebui să fugi.”

Focurile de armă au semănat panica şi printre artiştii veniţi să susţină spectacole la festival. Poliţiştii au reuşit să-l împuşte pe atacator dar au declanşat o amplă operaţiune de căutare atât la sol cât şi în aer, cu elicoptere, pentru că suspectează că agresorul a avut un complice

Festivalul Usturoiului din Gilroy se desfășoară anual începând din 1979. Potrivit site-ului dedicat evenimentului, vizitatorii nu au voie să aibă arme asupra lor.