Noi violenţe în Anglia. O secție de poliție a fost incendiată. Trei poliţişti au fost spitalizaţi şi opt persoane arestate

Imagini postate pe reţelele de socializare arată sute de persoane aflate în centrul oraşului Sunderland, atacând poliţia şi incendiind cel puţin o maşină. Trei poliţişti au fost spitalizaţi şi opt persoane arestate, potrivit poliţiei.

"Scenele şocante la care am asistat în Sunderland în această (vineri) seara sunt total inacceptabile", a declarat un responsabil al poliţiei din Northumbria, Helena Barron, precizând că doi poliţişti sunt încă în spital.

Aceste fapte reaprind îngrijorarea cu privire la o recrudescenţă a violenţelor care au marcat ţara în cursul săptămânii, în timp ce joi seara situaţia fusese calmă.

❗️???????????? -Anti-immigration riots have erupted in Sunderland, UK, following protests against the police and immigration policies in response to the murder of three girls by a young man of Rwandan descent in Southport.

The town's police station was set ablaze during the… pic.twitter.com/VrxKaHn8gi