Kate şi William, fotografie cu Charlotte şi Louis urmărind finala EURO 2024. Cum au fost surprinși cei doi copii | FOTO

Cei doi copii, în vârstă de 9 şi 6 ani, pot fi văzuţi din spate, purtând tricouri în culorile echipei Angliei, cu numele lor.

"Anglia, munca voastră în echipă, curajul şi determinarea au fost o inspiraţie pentru noi toţi, tineri şi bătrâni. Felicitări Spania!", au scris pe Twitter Prinţul şi Prinţesa de Wales, semnând W & C pentru William şi Catherine.

England, your teamwork, grit and determination were an inspiration to all of us, young and old. Congratulations to Spain. W & C pic.twitter.com/i27WXcAyKf