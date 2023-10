Netanyahu a format un cabinet de război. Peste 1.200 de israelieni și 1.000 de palestinieni au murit până acum

Pe lângă raidurile aeriene neîncetate, armata israeliană este gata să pornească o ofensivă terestră în Gaza.

Și pentru ca deciziile de securitate să fie luate mai ușor, premierul Netanyahu și liderul opozitiei au acceptat formarea unui guvern de uniune națională și a unui cabinet de război.

Bilanțul masacrelor comise de teroriștii Hamas, în Israel, urcă amețitor: peste 1.200 de israelieni au fost uciși. De partea cealaltă peste 1.000 de palestinieni au murit în raidurile aeriene din Gaza.

Trupul neînsuflețit al unui copilaș este scos din ruinele unei case, în kibuțul Kfar Azza. Apoi alte și alte trupuri sunt transportate învelite în saci mortuari.

Nicole Zedek, corespondent i24 News: „Se spune că aici s-au infiltrat peste 70 de teroriști înarmați. Unele cadavre zac încă întinse pe jos. Imagini cumplite... Dar asta e realitatea cruntă după ce acei teoriști s-au infiltrat aici. E foarte greu să treci pe aici, să vezi acest masacru. Poți doar să descrii cum miroase aici. Miroase a moarte.”

Familii întregi au fost masacrate, inclusiv copii. Soldații israelieni spun că teroriştii Hamas au ucis cel puţin 40 de copii mici şi bebeluşi. Descriu orori de neimaginat

Ytay Veruv, Liderul forțelor israeliene care au interenit în KfarAza: „Am văzut bebelușii, mamele, tații în camerele lor, în camerele de protecție, și am văzut modul în care teroriștii i-au ucis. Nu este război, aici, nu este câmp de luptă. Este un masacru. Este ceva ce ne imaginăm că s-a întâmplat cu bunicii noștri în trecut, la pogromurile din Europa și alte locuri.”

Doron Spielman, purtătorul de cuvânt al forțelor israeliene: „Cine a putut face așa ceva? Ei și-au pierdut tot ce era omenesc în ei, iar ceea ce a rămas este ceva inuman. Să vezi cărucioare de copii cu găuri de gloanțe și cu sânge? Cine se apropie de un bebeluș și îl ucide? Cine ucide o mamă?”

Până luni dimineața au continuat luptele cu teroriștii Hamas în kibuțul Kfar Azza, una dintre comunitățile israeliene aflate de-a lungul frontierei cu Gaza. Și de aceea abia acum sunt adunate trupurile celor uciși.

Stuart Ramsay, Sky News: „Combatanți înarmați au venit aici de dincolo de graniță, dar au trecut 17 ore până au ajuns primele ajutoare pentru apărarea localnicilor. Soldații încă cercetează casă cu casă, căutând eventuale capcane explozive lăsate în urmă. Am văzut o grenadă pe terenul de joacă al copiilor. Soldații sunt în număr mare, aici, acum., Probabil pentru că ne aflăm atât de aproape de linia frontului.”

În luptele de la Kfar Azza au fost uciși și zeci de teroriști de forțele de securitate israeliene. Puteau fi văzute și motocicletele cu care au venit.

Așa a început atacul sâmbătă dimineața la alt kibuț, Be'eri, la fel foarte aproape de frontiera cu Gaza. Membrii comandourilor Hamas aşteaptă ascunşi în tufişuri până sosește o mașină. Când șoferul deschide poarta trag în el și în cei din mașină și năvălesc înăuntru. Și acolo au comis un masacru - cel puțin 100 de trupuri neînsuflețite au fost ridicate.

O tânără și familia ei au aflat în cel mai îngrozitor mod cum a fost omorâtă bunica în kibuțul unde fata a copilărit.

„Mătușa mea ne-a dat telefon. Urla: "Deschide Facebook, deschide Facebook". Mama mea nu a fost în stare. Tremura toată. Am intrat eu pe Facebook și am văzut...

Au ucis-o. Se vedea un terorist cu pușcă, aplecat deasupra ei, iar ea era toată acoperită cu sânge... Îmbrăcată cu cămașă albă, pantaloni albi și însângerată...

Pe pagina ei de Facebook, pe propriul ei telefon... Teroristul i-a luat telefonul și i-a făcut o poză... Însângerată. Așa am aflat.”

Un soldat și-a găsit mama ucisă în stradă.

„Un trup zăcând pe stradă. M-am apropiat și am văzut că era mama... Ciuruită de la cap până la picioare. Erau și pungi de snakuri pe care le dădea copiilor, spunându-le să nu să sperie de atacuri... Nu a apucat să intre în adăpost, a vrut să ajute înainte copii, nepoții. Totul era distrus. Am văzut femei în vârstă, le-au stropit cu benzină și le-au dat foc... crime peste tot, jafuri. Pentru ei a fost ca un joc, cum să ia cât mai multe vieți”, a spus soldatul.

Au trecut patru zile de când Ester nu mai știe nimic despre fiul ei și nepotul de 12 ani, care sunt probabil osttaici în Gaza. Băiatul ei, soția acestuia și cei trei copii ai lor erau acasă în kibuțul unde locuiesc când au năvălit teroriștii. Nora, cumva miraculos, a reușit să scape cu cele două fiice mai mici.

A reușit să-și ia feţele și să fugă. A fugit cu ele pe câmp. Într-o mână o ținea pe nepoata mea mai mare, în cealaltă mână, o ducea pe cea mică.

Rafael, un israelian de origine braziliană - care a luat parte la festivalul în aer liber unde au atacat teroriştii Hamas - s-a prefăcut mort într-un buncăr unde se ascunseseră zeci de oameni. Teroriştii au aruncat înăuntru grenade şi bombe cu gaz. E un miracol că el a scăpat cu viaţă.

Rafael: „Eram undeva în fundul buncărului... I-am auzit strigând Allah akbar și au aruncat grenade cu gaze în interiorul buncărului... Imaginați-vă, nu poți să respiri, nu poți să ieși afară, pentru că te-ar lua ostatic, sau te-ar ucide... Întâi ne-au gazat, apoi au intrat înăuntru și au început să tragă... Au aruncat și grenade de șoc, multe, îmi amintesc. După câteva ore, eram ascuns printre oameni uciși. M-am prefăcut și eu mort, printre ei... Am stat nemișcat, printre oameni morți.”

Între timp, au fost funeralii pentru unii din cei peste 260 de oameni, israelieni și turiști străini executați la festivalul de muzică din apropiere de Gaza.

Dată publicare: 11-10-2023 19:11