Sisteme Patriot de apărare aeriană sunt mutate pentru a proteja o stație radar a alianței de pe teritoriul turc. Teheranul a negat că a lansat rachetele interceptate în spațiul aerian al Turciei.

În schimb, Franța a anunțat că trimite ambarcațiuni militare în Marea Roșie și, posibil, în zona Strâmtorii Ormuz.

Iranul a lansat azi-noapte mai multe rachete spre baza aeriană Al-Azraq din Iordania, unde sunt staționate zeci de avioane de luptă americane. Potrivit publicației Der Spiegel, a fost lovită şi o cazarmă a armatei germane, unde sunt staționați aproape 100 de militari.

Iar un avion de luptă britanic a interceptat mai multe drone iraniene în spațiul aerian iordanian.

Pe de altă parte, Recep Tayyp Erdogan i-a transmis omologului său iranian că încălcarea spațiului aerian turc nu poate fi justificată. De la începutul războiului, două rachete balistice au fost interceptate deasupra Turciei.

Recep Tayyp Erdogan, președintele Turciei: ”În ciuda avertismentelor noastre sincere, continuă să ia măsuri extrem de greșite și provocatoare, care pun la încercare prietenia Turciei”.

Teheranul a insistat că nici a doua rachetă doborâtă de forțele NATO nu a fost lansată de Iran. Și a solicitat deschiderea unei anchete comune.

Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO și o graniță lungă cu Iranul, a anunțat sporirea măsurilor de protecție. Mai multe sisteme de interceptare Patriot vor fi mutate în Anatolia de Est, unde se află o importantă bază radar a alianței, crucială în detectarea timpurie a rachetelor balistice.

Domnul Emmanuel Macron, președintele Republicii, se află la bord.

Într-un gest menit să proiecteze putere, președintele francez a coborât pe puntea portavionului Charles de Gaulle dintr-un elicopter. Nava este ancorată în Marea Mediterană, în largul insulei Creta. Liderul de la Elysee a discutat cu marinarii și a primit informații despre operațiunile militare desfășurate în regiune. Au cântat împreună imnul național.

Vizita - care a inclus și o oprire în Cipru- este menită să arate angajamentul Franței în fața escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Emmanuel Macron, președintele Franței: ”Există riscuri de escaladare, acest lucru este clar. Riscuri evidente când vedem că sunt atacate obiective esențiale de infrastructură, în special instalațiile de desalinizare, dar și unitățile de producție de hidrocarburi. Toate acestea arată că situația rămâne extrem de volatilă. De aceea, dincolo de aceste misiuni strict defensive pe care Franța le desfășoară și la care contribuie împreună cu partenerii săi, dorim să coordonăm lucrurile și la nivel economic”.

Președintele Macron a anunțat că Franța va desfășura peste zece nave, inclusiv grupul de luptă al portavionului Charles de Gaulle, în Estul Mediteranei, în Marea Roșie și, posibil, în Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran.

Măsura este parte a unei misiuni internaționale "strict defensive" - pentru a escorta nave comerciale și petroliere prin strâmtoare și a restabili securitatea rutelor maritime vitale.

La rândul său, Marea Britanie a anunțat că, pe lângă distrugătorul HMS Dragon, va trimite în Estul Mediteranei și o navă de desant, echipată pentru a funcționa ca platformă de aviație.