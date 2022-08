Muniția dintr-un depozit din Rusia, aproape de granița cu Ucraina, a luat foc. Care ar fi cauza. VIDEO

Incidentul s-a petrecut în sudul Rusiei, fiind al doilea de acest fel într-o săptămână, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a spus că locuitorii din apropierea satului Timonovo au fost evacuaţi după ce muniţia a început să ardă spontan. Nimeni nu a fost rănit, a spus el într-un comunicat.

"As a result of hot weather (the lens effect worked), ammunition caught fire in the village of Timonovo, Valuysky district, which the sappers did not have time to neutralize." /1 pic.twitter.com/bKKcPk8aW9

Săptămâna trecută, locuitorii din Timonovo şi Soloti, localităţi situate la 15 km de Ucraina, au fost evacuaţi după ce un depozit de muniţie din apropiere a luat foc.

Nu este clar din afirmaţiile guvernatorului dacă incendiul de marţi a avut loc în acelaşi depozit sau dacă a afectat muniţia care fusese mutată.

The fun night continues in Belgorod

A few hours before the Crimean explosions, in Belgorod, bad habits of smoking in the wrong place set fire to an ammunition depot in the village of Timonovo near #Belgorod.Local residents are already posting fireworks in honor of Bavovna's Day. pic.twitter.com/Skt5Mp9mGt