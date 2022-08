Ucraina a „sărbătorit” Ziua Independenței în sunet de alarmă aeriană. Temerile de bombardamente au crescut în toată țara

Sunetul înspăimântător ar fi pornit dimineața, începând cu ora 6:55.

Potrivit unei hărți care arată zonele în care a fost dată alarma, o alertă aeriană a fost anunțată pe tot teritoriul ucrainean.

Excepțiile au fost regiunea Crimea, care este momentan ocupată de forțele ruse, și regiunea Kherson, conform site-ului Pravda.

Air alarm can be heard in almost all regions of #Ukraine. pic.twitter.com/dm2IpsN7DD