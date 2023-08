Motivul pentru care un bărbat crede că are copii cu extratereștri. „Sunt curios să văd ce se întâmplă”

Bărbatul se întreabă acum dacă ADN-ul său a fost folosit de extratereștri pentru a crea copii hibrizi.

Julius Jacob Shields, din Kansas City Missouri, crede că extratereștrii au luat contact cu el pentru prima dată în urmă cu aproximativ 11 ani.

La început, spune el, l-au abordat într-un mod prietenos. Totul a început cu niște sfere luminoase inexplicabile, care pluteau în fața casei sale, scrie Daily Star.

Apoi, o creatură minusculă, cu o înălțime de cel mult un metru sau un metru și jumătate, a bătut la fereastra dormitorului său. „Avea trei tentacule”, a povestit el pe blogul Soft White Underbelly, „și le-a ridicat și a început să bată la fereastra mea. A fost prima dată când am văzut ceva care nu era uman. Și când am văzut asta, am înghețat, nu am făcut nicio mișcare”.

Mai târziu, a adăugat Julius, vizitatorii extratereștri au avut o abordare mai sinistră.

El a început să aibă vise ciudate care sugerau viața pe o planetă îndepărtată.

„Într-un vis anume, eram într-o arenă, în stil Gladiator, și văd toate aceste creaturi, spiriduși și goblini și ghouls pur și simplu în tribune și nu știam ce se întâmplă”, a spus el. „Apoi, un monstru cu o pată albăstruie a căzut în fața mea și o armă mi-a apărut în mână”.

Julius a spus că a ucis creatura bizară și a simțit că a „câștigat ceva”.

„Apoi a devenit mai sexual, pentru că a fost o săptămână întreagă la rând în care aveam vise umede în fiecare noapte”, a spus el. „Făceam sex cu diferite creaturi, cu femei și doar cu diferite lucruri. Mă trezeam și mă uitam la pantalonii mei și uneori nu era nimic, iar alteori erau doar umezi, nu era spermă adevărată acolo”.

Ceea ce face ca aceste vise „extraterestre” să fie deosebit de ciudate, a spus Julius, este că, mai târziu, s-a întâlnit cu unchiul său înstrăinat și s-a dovedit că și el avusese aceleași vise cam în același timp.

„M-am documentat în legătură cu aceste lucruri și știu că ceea ce a venit la mine se numește Gri”, a spus el. „Nu sunt o creaturi foarte mari, au doar un metru și jumătate de înălțime. Conduc farfurii zburătoare și au o navă-mamă. Este aproape uimitor, dar te face să realizezi că există mai mult decât ceea ce avem aici pe Pământ”.

Dar acum Julius începe să se întrebe dacă nu cumva s-ar fi putut naște copii din materialul genetic recoltat de la el în timpul acelor „vise umede”.

„Mai aștept poate încă vreo 10 ani și apoi sunt curios să văd ce se întâmplă”, a spus el. „Pentru că, dacă este real și am copii extratereștri, iar ei mi-au folosit sperma pentru a recrea viața și a face orice, aș spera cu adevărat că acei indivizi nu vor fi suficient de spălați pe creier pentru a putea să se întoarcă și să încerce să-și dea seama de unde a început totul”.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , Dată publicare: 29-08-2023 14:44