Oamenii de știință au dezvăluit anul în care extratereștrii ar putea lua contact cu Pământul

Echipa de specialiști spațiali de la Universitatea din California consideră că viața extraterestră ar putea lua contact cu oamenii până în 2029, relatează PopSci, potrivit Unilad.

În 2002, NASA a trimis o transmisie prin unde radio către sonda Pioneer 10, care a fost lansată în 1972 și a realizat prima misiune de până acum pe planeta Jupiter.

Acele unde radio s-au răspândit în restul spațiului, inclusiv într-o stea, care se află la aproximativ 27 de ani lumină de Terra.

Cercetătorii de la Universitatea din California estimează că, dacă semnalul a fost interceptat de extratereștri și aceștia au trimis unul înapoi pe Pământ, acesta va ajunge la oameni până în 2029.

"Aceasta este o idee celebră a lui Carl Sagan, care a folosit-o ca temă de complot în filmul 'Contact'", a declarat astronomul Howard Isaacson, de la Universitatea California Berkeley.

Ce semnale a folosit studiul

Isaacson este, de asemenea, coautor al noii lucrări, publicată pe 20 martie în revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Filmul din 1997 spune povestea unui om de știință care găsește dovezi ale existenței extratereștrilor pe o planetă îndepărtată, aflată la 26 de ani-lumină de Pământ, și care alege să stabilească primul contact prin trimiterea de semnale cu unde radio.

Studiul actual a folosit semnale trimise de pe Pământ către Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 și New Horizons.

Apoi a cartografiat unde ar fi putut ajunge semnalele în timp ce se îndreptau spre Univers.

Aceste nave spațiale se conectează la antenele radio ale NASA Deep Station Network (DSN) pentru a transmite date științifice.

În orice caz, echipa de cercetare de la Universitatea din California a stabilit că transmisiunile către Voyager 2, Pioneer 10 și Pioneer 11 au întâlnit deja acea stea.

Cel mai devreme ne putem aștepta la o transmisie de întoarcere este anul 2029, susține raportul.

Până în 2313, transmisiunile lui Pioneer 10 vor întâlni alte 222 de stele.

Sursa: Unilad Etichete: , , , Dată publicare: 28-04-2023 17:02