Extratereștrii ne vor contacta cel mai devreme în 2029. Explicația oamenilor de știință este foarte simplă și perfect logică

Rețeaua Deep Space a NASA, cunoscută și sub numele de DSN, consideră că semnalele trimise în spațiu ar fi putut fi primite de extratereștri, dar va dura 27 de ani pentru ca răspunsul lor să ajungă pe Pământ, potrivit Daily Star.

Spațiul este atât de vast, încât durează ani lumină pentru un schimb de comunicații – aspect care încetinește vânătoarea de viață extraterestră a omului până la o simplă târâre.

Programul Deep Space al NASA este o rețea globală de antene radio, care a emis semnale radio către părți îndepărtate ale Sistemului Solar, în încercarea de a declanșa un răspuns din partea vieții extraterestre inteligente.

Conform calculelor oamenilor de știință, un semnal trimis prin sonda spațială Pioneer 10 - lansată în 1972 și aflată în prezent la 19,3 miliarde de kilometri depărtare de Pământ - a ajuns la o stea moartă, cunoscută sub numele de pitică albă, aflată la 27 de ani lumină distanță, în anul 2002.

Un răspuns de la extratereștrii nu poate ajunge mai devreme de anul 2029 pe Pământ

Dar experții estimează că un mesaj de răspuns de la orice formă de viață extraterestră din apropierea acelei stele moarte nu va ajunge pe Pământ mai devreme de anul 2029.

Semnale de pe Pământ au fost trimise și către Voyager 2 - lansat în 1977 și acum la peste 19 miliarde de kilometri distanță - în 1980 și 1983 și au ajuns la două stele îndepărtate în anul 2007.

Iar de aici, oamenii de știință nu se așteaptă la vreun răspuns extraterestru cel puțin până la începutul anilor 2030.

Cercetătorii au creat o listă de stele care vor întâlni semnalele Pământului în următorul secol, într-un nou studiu publicat de revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Dar din cauza ritmului lent de comunicații spațiale, Pământul nu ar trebui să-și țină respirația de nerăbdare în așteptarea unui răspuns.

Oamenii de știință ar putea chiar să rateze un eventual răspuns trimis de extratereștri

Mai mult, chiar dacă ET ar trimite un răspuns, oamenii de știință ar putea să-l rateze.

”Dacă ar fi trimis un răspuns, capacitatea noastră de a-l detecta ar depinde de mulți factori - cât de mult sau de des monitorizăm steaua respectivă pentru un răspuns și cât de mult sau des se transmite semnalul de întoarcere”, a declarat astronomul american Macy Huston, care nu a fost implicat în studiu

Radioastronomul Jean-Luc Margot, de la Universitatea din California, a spus și el: ”Transmisiile noastre slabe și rare fac puțin probabil să permită o detectare a umanității de către extratereștri”.

Margot a declarat că transmisiile radio ale Pământului au atins doar o milionime din volumul Căii Lactee.

„Probabilitatea ca o altă civilizație să locuiască în această minusculă bulă este extraordinar de mică, asta dacă nu există milioane de civilizații în Calea Lactee”, a adăugat el.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 27-04-2023 14:04