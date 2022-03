Motivul pentru care SUA nu și-au mărit nivelul de alertă nucleară, după anunțul făcut de Putin

Statele Unite nu și-au mărit nivelul de alertă nucleară. Și asta, în pofida anunțului făcut de Vladimir Putin, care a dat frisoane de la un capăt în celălalt al planetei.

Experții militari cred că președintele rus doar a încercat să intimideze Occidentul. Reprezentanții Casei Albe spun că Rusia și Statele Unite, cele mai mari puteri nucleare de pe glob, s-au pus demult de acord că utilizarea armei nucleare ar avea consecințe devastatoare pentru noi toți.

Jen Psaki, purt. de cuv. Casa Albă: "Evaluăm ordinul domnului Putin și, la acest moment, nu vedem niciun motiv să schimbăm nivelul propriei alerte nucleare, dar este, de asemenea, important să ne amintim că deși pe parcursul ultimelor luni și ani am avut numeroase divergențe cu Rusia pe diferite probleme, Rusia și Statele Unite s-au pus de acord de multă vreme că utilizarea armei nucleare ar avea consecințe devastatoare. Și eu am declarat de multe ori, chiar și la începutul acestui an, că un război nuclear nu poate fi câștigat de nimeni și nu ar trebui declanșat niciodată.”

Anunțul vine de la administrația prezidențială americană într-un moment în care, potrivit CNN, serviciile de informații de peste Ocean investighează inclusiv modul de gândire și reacțiile liderului de la Kremlin. Experții militari spun că ordinul lui Putin a rămas doar o amenințare și că americanii nu ar fi sesizat de fapt nicio mișcare cu potențial periculos în ceea ce privește gestionarea armelor nucleare rusești. De aici și atitudinea oficialilor americani.

Jen Psaki, purt. de cuv. Casa Albă: "Ce încercăm să facem este să reducem tensiunea, să coborâm tonul discuției și să spunem răspicat că am mai văzut asemenea atitudine în trecut, o atitudine amenințătoare care sugerează prin dezinformare că ar exista anumite amenințări asupra președintelui Putin și Rusiei, amenințări care nu există.”

Ned Price, purt. de cuv. Departamentul de Stat SUA: ”Împărtășim aceeași opinie cu partenerii și aliații noștri din întreaga lume, că această retorică provocatoare, mai mult decât că nu este necesară, este periculoasă. Crește riscul erorilor de calcul și ar trebui evitată. Evaluăm și noi ordinul domnului Putin. Și așa cum cred că ne-ați auzit deja, nu vedem niciun motiv să schimbăm nivelul alertei.”

De cealaltă parte însă forțele de descurajare, inclusiv cele nucleare, au fost plasate în alertă, potrivit ministrului rus al Apărării. Cu toate acestea, Rusia participă formal la conferința ONU de la Geneva privind dezarmarea. Ministrului de Externe n-a putut ajunge personal la reuniune din cauza sancțiunilor impuse și, supărat, a ținut un discurs video. A fost sancționat chiar și așa. La începutul discursului aproape toți cei prezenți în sală s-au ridicat și au plecat în semn de protest față de invadarea Ucrainei. Lavrov și-a exprimat temerile privind o posibilă înarmare nucleară a Ucrainei în fața unei săli goale.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei: "Ucraina deține tehnologie sovietică și mijloace de a livra astfel de arme (n.r. nucleare). Nu putem ignora pericolul adevărat. Dați-mi voie să vă asigur, ca membru responsabil al comunității internaționale dedicat angajamentului de ne-proliferare a armelor de distrugere în masă, Rusia ia orice măsură posibilă să prevină Ucraina să obțină arme nucleare și tehnologiile aferente.”

Dar până la a-i opri pe alții să obțină arme nucleare, experții cred că actualii deținători de arsenal nuclear ar trebui să dea dovadă de responsabilitate.

Secretele nucleare sunt cele mai bine păzite din lume, dar evident că deținătorii de arme nucleare sunt permanent cu ochii unii pe ceilalți și pot face evaluări apropiate de realitate. Astfel știm că Rusia deține aproximativ 6.000 de focoase nucleare, dintre care doar circa 1.600 sunt active, pregătite de utilizare, restul fiind în depozite.

Federația Rusă deține binecunoscuta triadă, adică rachete ce pot fi lansate de pe mare, din aer și de pe sol.

În prima categorie intră submarinele nucleare cu rachete balistice. Pe de-o parte sunt cele din clasa Borei cu rachete de tip Bulava, care au o rază de acțiune de 12-14.000 de kilometri. De cealaltă parte, submarinele din clasa Delta 4, cu rachete Sineva cu o rază mai mică de acțiune. În privința componentei aeriene, avem bombardierele rusești TU95 și TU22 care pot lansa din aer rachete de croazieră cu încărcătură nucleară care pot atinge până la 4-6.000 de kilometri. Și în fine, mai sunt rachetele de sol, dintre care cele mai moderne sunt cele de tip YARS și TOPOL M, care pot fi lansate chiar și de pe o rampă mobilă, aflată în mișcare.

Dar Rusia nu este singurul deținător de arme nucleare. Este doar cel mai mare. Pe locul doi se află Statele Unite care dețin peste 5.400 de focoase nucleare. Urmează China, Franța, Marea Britanie, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord.

Dar acum, toată lumea se întreabă ce va face Putin? Iar specialiștii spun că nu va face nimic, pentru că știe și el că dacă ar apăsa butonul nuclear atunci lumea s-ar sfârși. Planeta ar suferi un adevărat dezastru, pentru că rachetele de acum pot lansa o încărcătură nucleară incomparabil mai mare ca cele lansate la Hiroshima și Nagasaki, iar efectele ar fi devastatoare.

Și ar fi devastatoare și pentru Putin, chiar dacă el s-ar ascunde într-un presupus adăpost antiatomic pe care l-ar avea în Munții Altai, potrivit unui profesor universitar rus care a făcut dezvăluirile pentru jurnaliștii de la Daily Mail.

În acest adăppost, Putin și-ar fi dus deja familia, scrie Daily Mail, dar, cu siguranță că așa cum jurnaliștii britanici au aflat de el, și adversarii lui Putin știu.