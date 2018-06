Motivul pentru care o franțuzoaică a fost arestată, în timp ce alerga pe faleză, în Canada

CNN

O femeie care făcea jogging pe faleza dintr-un orășel canadian a traversat, din greșeală, granița spre Statele Unite. În urma incidentului, tânăra a fost arestată în Washington.

Cedella Roman, în vârstă de 19 ani, își vizita mama stabilită în Canada. În urma unei sesiuni de jogging pe plaja din orașul White Rock, tânăra a ajuns, din greșeală, în orășelul Blaine din Washington.

Femeia s-a oprit pentru a fotografia peisajul, când doi vameși americani s-au apropiat de ea. “M-au rugat să mă opresc din a face poze și m-au anunțat că am traversat granița ilegal. Le-am spus celor doi ofițeri că nu am făcut-o intenționat”, a declarat Cedella, potrgivit CBC, citat de CNN.

În momentul respectiv, femeia, cetățean francez, nu avea documentele de idetificare la îndemână.

„M-au ridicat și m-au condus la dubița lor, apoi m-au condus la un centru de detenție, unde mi-au cerut să pun pe masă toate obiectele pe care el am asupra mea și m-au percheziționat în amănunt. Abia atunci am înțeles că am făcut ceva foarte grav”, a mai povestit femeia.



Tânăra a rămas închisă timp de două săptămâni, iar dup eliberare, femeia a fost reunită cu mama sa, în Canada.

