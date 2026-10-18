Informația a fost relatată de publicația PennLive, care precizează că aproape 17% dintre locuitorii localității trăiesc sub pragul federal al sărăciei. În ciuda posibilității de a primi câte 10.000 de dolari, oamenii se organizează pentru a respinge atât complexul de centre de date — denumit „Project Hazelnut” de dezvoltatorul imobiliar NorthPoint Development —, cât și construirea unui tronson lung de linii electrice destinat alimentării instalației, scrie Futurism.

Oferta de 10.000 de dolari reprezintă o încercare neobișnuită a unui dezvoltator de centre de date de a reduce opoziția într-o regiune a Statelor Unite în care aceste proiecte se confruntă cu o respingere puternică.

„Considerăm că este o abordare creativă. Nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Mary Fox, directoarea executivă a Comisiei de Etică din Pennsylvania, pentru PennLive, referindu-se la această strategie.

Cu toate acestea, locuitorii din Hazle Township nu se lasă convinși de perspectiva unor câștiguri rapide. Ei consideră oferta o formă de recompensă pentru acceptarea proiectului și, în plus, una insuficientă.

„Este ca o mită”, a declarat Brian Malloy, un localnic.

„Valoarea proprietăților noastre va scădea. Dramatic”, a spus Ed Negra, proprietar al unei locuințe și al unei mici afaceri. Acesta a descris suma de 10.000 de dolari drept nesemnificativă în comparație cu costurile pe care comunitatea le-ar suporta dacă proiectul Project Hazelnut ar fi dus la capăt.

„Dacă asta nu este mită, atunci nu știu ce este”, a adăugat el.

Autoritățile, între susținerea proiectului și nemulțumirea localnicilor

Disputa este departe de a fi încheiată, iar situația este complicată de pozițiile ambigue ale unor oficiali de stat și locali. Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a descris anterior proiectul drept un „campus tehnologic” și a folosit un ordin executiv pentru a accelera procedurile prin care dezvoltatorii pot construi centre de date în Pennsylvania.

Între timp, potrivit publicației, supervizorul localității Hazle Township, Anthony Griguoli, a întâmpinat dificultăți în a prezenta o poziție comună cu NorthPoint Development, chiar dacă administrația sa lucrează la elaborarea unei reglementări de urbanism care ar permite continuarea proiectului Project Hazelnut.

În cadrul unei întâlniri publice din august, locuitorii l-au confruntat pe Griguoli în legătură cu ofertele de câte 10.000 de dolari, pe care le-au calificat drept mită.

Acesta a ridicat din umeri și a răspuns: „Asta spun ei că vor să facă”, adăugând: „Nici măcar nu știu dacă este ceva sigur, dacă se va întâmpla cu adevărat.”