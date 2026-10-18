Anti-corpii se leagă de virusuri ori bacterii. Și le elimină. Uneori, aceeași anticorpi luptă incorect împotriva organismului. Acestea sunt bolile inflamatorii auto-imune.

Anticorpii îndreptați asupra organismului atacă prima oară creierul? Iată ce se întâmplă:

Dr. Ștefana Obogeanu medic specialist neurolog epileptolog: „Anticorpii nu mai recunosc ce e străin și ce e al corpului si încep să atace propriile celule. E o luptă a oganismului împotriva sa și apar modificări cerebrale care pot să determine crize.”

Cel mai frecvent, anticorpii afectează partea creierului, care se ocupă de emoții.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță Medic primar neurolog epilepstolog: „De multe ori așa începe, cu un compotament bizar. Electro-encefalogama este una din investigațiile esențiale pentru că țintește activitatea electrică a creierului și pentru anumiți anticorpi. Ne putem da seama din investigație ce anticorpi ne atacă creierul.”

Medicamentele țintesc inflamația și auto-imunitatea.

Anticorpii se pot îndrepta asupra creierul și când există un cancer încă nedetectabil.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, medic primar neurolog epilepstolog: „Pot fi semnele unor tumori neorplazice, care se dezvoltă în alt organ și generează un conflict autoimun, care afectează structuri cerebrale. Boala tumorală e de mici dimensiuni. Atacul autoimun asupra creierului e o boală mai severă decât boala neoplazică, în plămân, în sân sau ovar. Trebuie să se caute anticorpii neoplazici serios.”

Anticorpii se îndreptă asupa creierului? Prima oară, comportamentul poate fi modificat, adică bizar.

Apoi apar crizele epileptice. Tratamentul este însa în primul rând al sistemului imunitar.