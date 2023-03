Momentul terifiant în care un carusel dintr-un parc de distracții se prăbușește brusc | Video

Videoclipul arată cum aparatul funcționează normal - rotindu-se cu oamenii în aer - înainte de a se probuși cu viteză mare pe sol.

Ulterior oamenii sunt auziți țipând în videoclipul filmat marți în districtul Ajmer din India.

Poliția susține că accidentul s-a produs după ce un cablu s-a rupt, detașând platforma care se învârtea de coloana centrală, trimițând-o la pământ.

In Ajmer, Rajasthan; India. ????

Safety and human lives take a backseat when corrupt officials and theme park operators cut corners

pic.twitter.com/Jh65KahY99