Momentul prăbușirii avionului rusesc, filmat de un localnic. Mesajul lui Trump

O aeronavă tip Antonov An-14 a companiei Saratov Airlines a dispărut de pe radar la câteva minute după ce a decolat de pe Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova.

Autoritățile au confirmat informația potrivit căreia aeronava s-a prăbușit, iar cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Printre victime se numără un adolescent de 17 ani și doi copii de 12, respectiv 5 ani.

Oficialii ruși au efectuat operațiunile de căutare-salvare inclusiv pe timpul nopții. În acest sens, a fost montat un sistem special de iluminare a zonei, iar locul accidentului este survolat de drone. În plus, rușii au anunțat că a fost descoperită cea de-a doua cutie neagră.

Din imaginile date publicității se observă cum aeronava explodează la impactul cu solul. În plus, sunt vizibile flăcările violente care au mistuit fuzelajul. (Sursă VIDEO: Vadim Matyhin)

La bordul aeronavei, cu destinația Orsk, se aflau 65 de pasageri și 6 persoane care făceau parte din echipaj.

Administrația președintelui american Donald Trump și-a exprimat regretele față de tragedia aviatică. „ Statele Unite ale Americii își exprimă profund regretul morții tragice a tuturor celor de la bordul zborului 703 a companiei Saratov Airlines. Transmitem condoleanțe familiilor victimelor și poporului rus”, se arată în comunicatul de presă transmis de Casa Albă.

Federația Rusă a răspuns mesajului transmis de administrația americană. „Ne exprimăm mulțumirea față de poporul american și față de condoleanțele exprimate de Casa Albă celor care au pierit la bordul zborului 703 a companiei Saratov Airlines”.

We are expressing gratitude to American citizens and @WhiteHouse for their condolences over Saratov Airlines Flight 703 crash pic.twitter.com/PDNNMSMEq1