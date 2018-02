Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prăbușit, în apropiere de Moscova: nu există supraviețuitori

UPDATE 17:30: Oficialii ruși au declarat că operațiunile de căutare-salvare vor continua și se vor desfășura inclusiv pe timpul nopții. În acest sens, a fost montat un sistem special de iluminare a zonei. În plus, locul accidentului este survolat de drone.

UPDATE 17:15: Potrivit RT, anchetatorii au descoperit cutia neagră a aeronavei. Printre victime s-ar număra un adolescent de 17 ani și doi copii de 12 ani, respectiv 5 ani.

UPDATE 16:00 Salvatorii au confirmat că au găsit două cadavre, dar căutările sunt extrem de dificile, deoarece resturile tragediei aeriene sunt împrăştiate pe o rază de câţiva kilometri, iar zăpada care cade constant acoperă rapid rămăşiţele.

UPDATE 15:45 Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut înfiinţarea unei comisii speciale de anchetă pentru acest caz. El şi-a anulat vizita la Soci şi se va întâlni cu liderul palestinian la Kremlin.

UPDATE 15:20: Reuters scrie că toate cele 71 de persoane aflate la bordul aeronavei au murit. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe familiilor victimelor incidentului aviatic.

UPDATE 15:15: La fața locului intervin 150 de echipaje de pompieri care acționează cu 20 de autospeciale și alte vehicule.

UPDATE 15:10: Reprezentanții Aeroportului Internațional Domodedovo au declarat că aeronava a fost inspectată înainte de decolare și nu au existat semne care să prevestească tragedia.

UPDATE 14:50: Potrivit presei ruse, LifeNews.ru, s-a declanșat o anchetă pentru a se stabili cauza producerii accidentului. La fața locului urmează să sosească Ministrul Transporturilor Federației Ruse, Maxim Sokolov, pentru a analiza cazul.

Din primele informații, înainte de a se prăbuşi, avionul a coborât de la 1800 la 1500 de metri, apoi s-a ridicat iar la 1.800 de metri, a intrat în picaj până la altitudinea de 900 metri, apoi a dispărut radare.

