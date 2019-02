Momentul în care un tren explodează în gara din Cairo. Sunt 25 de morți

Imaginile arată exact momentul impactului trenului cu bariera de oțel, urmat de o explozie puternică, scrie Daily Mail.

Numeroase alte poze şi filmuleţe postate pe reţelele sociale au arătat un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra gării. În alte imagini din interior se vede un peron în flăcări şi persoane grăbindu-se să vină în ajutorul victimelor.

#UPDATE: Death toll rises to at least 24

Video footage from #Cairo's Ramses train station shows a platform engulfed in flames pic.twitter.com/aUfp9Rv71C