Grav accident feroviar, cu 10 morți și 20 de răniți. Momentul în care e cuprins de flăcări

Acestea au declarat că o garnitură de tren a izbit o barieră de oţel în gara Ramses, cea mai mare din Cairo, accidentul fiind urmat de un incendiu, informează AFP și Reuters, care citează surse.

„Stăteam pe peron şi am văzut trenul intrând cu viteză în barieră. Toată lumea a început să fugă, dar mulţi oameni au murit după ce locomotiva a explodat”, a relatat martora oculară Mina Ghaly pentru Reuters.

This incident at Ramses Station in Cairo looks really horrible. Pictures and videos are grim. Reports of at least 24 dead and many more injured. Stay safe everyone.???? pic.twitter.com/V1oWvibBX8