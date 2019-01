Descoperire macabră în 2 morminte datând din perioada romană, în Egipt. FOTO

Cele două morminte au fost descoperite la situl arheologic Beir al-Shaghala, aflat în satul Mout, din Oaza Dakhla, potrivit unei declaraţii a ministerului, scrie Agerpres.

Mostafa Waziri, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităţilor, a precizat că primul mormânt - construit din gresie - are patru camere funerare, în care au fost descoperite rămăşiţe umane, lămpi din lut şi vasele de ceramică.

Potrivit lui Ayman Ashmawy, directorul sectorului dedicat antichităţilor egiptene, cel de-al doilea mormânt a fost realizat din chirpici, iar în interiorul acestuia a fost descoperită o scenă pictată cu măiestrie, având drept subiect ritualul de mumificare al persoanei decedate.

Roman-era tombs filled with human remains and adorned with colorful paintings discovered in Egypt: The team in Egypt discovered structures of two different architectural styles at the Beir Al-Shaghala site in the Dakhla Oasis, though both were built from… https://t.co/svj8EdDUKd pic.twitter.com/99HP9TGY7R