Momentul în care un bolovan uriaș se prăbușește peste un camion. Șoferul a supraviețuit miraculos

Incidentul care putea avea un sfârșit tragic s-a petrecut sâmbătă pe autostrada din San Mateo, la nord-est de Lima, în Peru, scrie The Sun.

Momentul a fost surprins de camera de bord a altui autoturism. În imagini se observă cum bolovanul cade de pe stâncă și lovește violent un camion.

Abrupt highway drive

Drivers survived, according to multiple reports. Central Highway in Peru pic.twitter.com/ic2O78GaSN