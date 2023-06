Momentul în care un avion a fost atins de o altă aeronavă, chiar înainte de decolare | VIDEO

Pasagerii au privit înmărmuriți cum cele două avioane se apropie încet una de cealaltă, se ciocnesc și apoi se opresc, fără, însă, să provoace daune majore vizibile.

“I knew it was going to happen!”

Family onboard United flight to Newark had their cameras rolling as the wing of their plane clips the tail of a Delta plane at Logan International Airport this afternoon.

Hear from them on #wcvb

????: Rick Fredrickson pic.twitter.com/NPaOTB6Olm