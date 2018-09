Momentul în care tsunamiul ajunge pe uscat, în Indonezia, și distruge totul în cale. VIDEO

Cele mai multe dintre victime au fost recenzate în Palu, un oraş cu aproximativ 350.000 de locuitori de pe coasta vestică a insulei Sulawesi, a precizat Sutopo Purwo Nugroho, purtătorul de cuvânt al agenţiei menţionate.

Înregistrări video realizate de amatori, publicate de posturile TV locale, arată momentul în care apa a acoperit locuinţe construite pe ţărmul din Palu, distrugând containere maritime şi inundând o moschee din centrul oraşului.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB

Cadavrele unora dintre victime au fost găsite sub dărâmăturile unor clădiri, iar 540 de persoane au fost rănite. Zeci de persoane rănite sunt tratate în corturi medicale amenajate în aer liber, potrivit imaginilor transmise de posturile TV.

#UPDATE At least 48 dead, 356 injured in Palu city alone as powerful earthquake and tsunami hit Indonesia's central #Sulawesi island, according to disaster agency spokesman at press briefing https://t.co/AjJrD8SbdC pic.twitter.com/5JYPj8h1Vo