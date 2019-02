Primele imagini cu pilotul indian, la un pas să fie linșat în Pakistan. Cine îl salvează. VIDEO

Un video realizat imediat după prăbușirea unuia dintre avioane îl arată pe pilotul militar atacat de localnici, în ciuda faptului că este rănit.

Potrivit imaginilor, pilotul, identificat ca fiind comandantul Abhinandan Varthaman, este salvat de intervenția rapidă a militarilor pakistanezi.

Kashmiris in Indian Occupied Kashmir gather around the wreckage of an Indian aircraft and chant pro Pakistan slogans. #JeevayJeevayPakistan #Budgam pic.twitter.com/t7xTR0jZMM

Într-un alt video, bărbatul apare cu sânge pe față și legat la ochi, dar și la mâini și la picioare, imaginile fiind făcute, cel mai probabil, la o bază militară pakistaneză, scrie Daily Mail.

Imaginile au fost catalogate ca fiind "vulgare" de media din India, ministrul Afacerilor Externe declarând că speră ca acesta să fie predat autorităților indiene "în siguranță".

Există însă și un al treilea video cu pilotul indian, în care acesta este deja spălat de sânge și cu o cană de ceai în mână.

Bărbatul spune că a fost salvat de militarii pakistanezi din mâinile localnicilor, care au vrut să-l omoare, și le mulțumește acestora pentru faptul că i-au salvat viața.

This is the difference. While Indian army killed 4 Kashmiri civilians in Pakistan's Azad Kashmir, Pakistan Army saved the Indian pilot #Abhinandan from a Kashmiri mob. Hear about Pak army's professionalism from himself.#PakistanStrikesBack pic.twitter.com/98WHaRTqWY