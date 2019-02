Autoritățile pakistaneze au anunțat de ce au doborât avioanele militare din India

„Astăzi, Forţele Aeriene ale Pakistanului au efectuat lovituri din spaţiul aerian pakistanez în jurul Liniei de Control”, a comunicat Ministerul de Externe al Pakistanului, conform Reuters.

Armata Pakistanului a informat că avioane militare indiene au intrat în Pakistan drept răspuns, iar două dintre ele au fost doborâte, un pilot fiind capturat, informează News.ro.

AFP map showing the Kashmir region of India and Pakistan.



India wants to avoid any "further escalation of the situation" after conducting air strikes against militant camps in Pakistan, says Indian foreign minister Sushma Swaraj @AFPgraphics pic.twitter.com/Sp7wGLIMTL