Momentul în care o dronă turcească Bayraktar a găsit epava elicopterului în care murit președintele Iranului

Elicopterul în care se afla președintele iranian s-a prăbușit pe un teren muntos din provincia Azerbaidjan de Est, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Liderul iranian participase împreună cu omologul său, Ilham Aliyev, la inaugurarea unei centrale electrice comune. Alături de președintele Iranului în elicopter se afla și ministrul de Externe al țării, Hossein Amir-Abdollahian. Totodată, la bord erau guvernatorul Azerbaidjanului de Est Malek Rahmati, general-major Seyed Mehdi Mousavi, șeful echipei de securitate a președintelui pilotul, copilotul și un tehnician.

Dacă inițial s-a vorbit despre o aterizare forțată, oficalii iranieni au confirmat ulterior că aparatul de zbor s-a prăbușit. Funeraliile președintelui vor avea loc marți (21 mai), iar în țară au fost decretate cinci zile de doliu național.

Minute-by-Minute: Turkish AKINCI UAV's 7 hours and 27 minutes long search for Iranian President Raisi’s Crashed Helicopter

8.00 PM: Iranian Ministry of Foreign Affairs requested a night-vision search and rescue helicopter from Türkiye's Ministry of National Defense (MoD). The… pic.twitter.com/yMM1mnhcPT